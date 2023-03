Infarto alla guida, perde il controllo dell'auto: un uomo ricoverato in gravi condizioni al Cattinara

TRIESTE - Un uomo di 80 anni è stato soccorso dai sanitari nella prima serata di ieri, venerdì 3 marzo, poco dopo le 20, per quello che poi si è rivelato essere un infarto seguito da un arresto cardiocircolatorio verificatosi mentre il pensionato si trovava alla guida di un'auto. È successo a Trieste, in via Jacopo Cavalli. L'uomo ha perso il controllo della vettura per il malore. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è intervenuta l'automedica e l'ambulanza. Il personale medico infermieristico ha avviato le manovre di rianimazione e il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. L'80enne è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara, in gravi condizioni.