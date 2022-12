San Dorligo della Valle, incidente stradale: morto un uomo, ferita una ragazzina

SAN DORLIGO DELLA VALLE (TRIESTE) - Incidente stradale mortale a San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste: quattro persone sono rimaste ferite e una è deceduta nello schianto frontale tra due auto. La vittima è Dionisio Gherbassi. L'incidente è avvenuto nella primissima serata di ieri, in località Dolina, lungo, la ex provinciale 12b.

Sul posto sono state inviate due automediche, due ambulanze con infermiere a bordo e altre due ambulanze con soccorritori: tutti i mezzi arrivavano da Trieste. Inutili purtroppo le manovre di rianimazione per cercare di salvare la vita al conducente di una delle due vetture, un uomo di circa 60 anni di età: per lui non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

A bordo della seconda vettura viaggiavano una donna, che era alla guida della macchina, trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara e tre minori. Trasportata in codice rosso all'ospedale di Cattinara, intubata, una ragazzina di 13 anni che versa in gravi condizioni. Altri due minorenni sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Burlo.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto i Vigili del fuoco per quanto di competenza e le forze dell'ordine.