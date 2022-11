Incidente oggi a Duinio Aurisina: scontro fra due auto, 5 persone ferite

DUINIO AURISINA (TRIESTE) - Incidente stradale oggi, domenica 13 novembre, intorno alle 17.30 sulla strada costiera, nel comune di Duinio Aurisina, non lontano dalla galleria naturale. Otto le persone coinvolte nel sinistro. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrate due vetture e cinque persone sono rimaste ferite.

Dopo la chiamata di allarme giunta alla Nue112, gli infermieri della centrale sores hanno inviato sul posto tre ambulanze e una automedica, vista la dinamica importante e il numero elevato di persone coinvolte. Cinque persone sono state trasportate in ospedale con le ambulanze in codice verde, tre hanno rifiutato l'ospedalizzazione. Sul posto dei Vigili del fuoco per quanto di competenza.