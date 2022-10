Resta imbrogliato nella matassa di rame, tenta la fuga ma viene arrestato

TRIESTE - Il sistema era collaudato e rapido. Rottura del portone di ingresso del magazzino e poi con i muletti presenti sul posto caricava pesanti bobine e matasse di rame su un furgone precedentemente rubato. Sorpreso dal vigilante, lo ha aggredito per poi darsi alla fuga, dileguandosi per le vie di Torino. Tutte le gesta sono state comunque immortalate dal sistema di videosorveglianza e le immagini sono dunque diventate la prova inconfutabile per ottenere una condanna. Tuttavia, il ladro si era ormai dileguato da tempo. Almeno fino al controllo della Radiomobile di Aurisina, impegnata nei controlli di retrovalico, che lo ha intercettato mentre cercava di uscire indisturbato dall’Italia. L’uomo, un cittadino romeno di 33 anni è infatti ricercato per un mandato di cattura. Arrestato, dovrà scontare due anni e 4 giorni di reclusione per rapina e svariati furti aggravati.