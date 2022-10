Contromano nel sottopasso del Terraglio, terribile schianto fra tre auto: ferite le persone a bordo. Forse un ladro in fuga

MESTRE - Grave incidente oggi pomeriggio, 2 ottobre, nel sottopasso del Terraglio che conduce nella zona dei centri commerciali. Una vettura ha imboccato contromano il sottopasso che dalla rotonda di via Martiri della Libertà, vicino alla caserma dei vigli del fuoco, porta alla zona dell'ex Auchan. Inevitabile lo scontro con l'auto che stava giungendo nella giusta direzione. Coinvolta nell'impatto anche una terza macchina. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica e le responsabilità. Ora il sottopasso è chiuso e ci sono lunghe code in via Martiri della Libertà in direzione di Mestre. Secondo le prime indiscrezioni alla guida dell'auto che ha imboccato contromano il sottopasso ci sarebbe stato un ladro in fuga.

+++ notizia in aggiornamento +++