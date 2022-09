Udine. Anziano rapinato in strada, insegue il ladro, cade e finisce al Pronto Soccorso

UDINE - Un uomo di 88 anni è stato rapinato del portafogli nella tarda serata di ieri, venerdì 23 settembre, a Udine. Secondo una ricostruzione, l'anziano stava rincasando quando è stato fermato da un uomo, a volto scoperto, che lo ha spintonato, fuggendo con un borsello dove c'erano circa 200 euro in contanti. L'anziano, prima di riuscire a dare l'allarme, ha provato a inseguire il malvivente, cadendo a terra e procurandosi lievi ferite al volto e a un ginocchio, per medicare la quali è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Indagini dei carabinieri che stanno vagliando alcune testimonianze e le telecamere della video-sorveglianza.