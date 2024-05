Palestina, lo Stato riconosciuto da 9 Paesi della Ue (ma l'Italia non c'è): ecco chi ha aderito

Dopo la decisione di Spagna e Irlanda (insieme con la Norvegia) sono saliti a 9 i Paesi dell'Unione europea a riconoscere uno Stato di Palestina.

Stato di Palestina, le adesioni

EUROPA - La Svezia è stato il primo Paese Ue a fare questo passo, nel 2014, al culmine di mesi di scontri tra israeliani e palestinesi a Gerusalemme est. Lo Stato di Palestina era già stato riconosciuto da Bulgaria, Cipro, Ungheria, Polonia, Romania, l'allora Cecoslovacchia, quando erano nell'orbita dell'Urss (ma dopo la divisione con la Slovacchia, la Repubblica Ceca ha fatto un passo indietro). Oggi, sull'onda dell'offensiva israeliana a Gaza, è arrivato il sostegno alla statualità palestinese dalla Norvegia (che non fa parte dell'Ue), dall'Irlanda e dalla Spagna. Malta riconosce il diritto dei palestinesi alla statualità ma non formalmente lo Stato di Palestina, anche se lo scorso marzo si è detta pronta a fare questo passo, così come la Slovenia, «quando le circostanze saranno giuste».

Per Emmanuel Macron la questione del riconoscimento di uno Stato palestinese senza una pace negoziata non è più «un tabù per la Francia», anche se Parigi al momento non è orientata a farlo. Quanto all'Italia, ritiene che questa soluzione si debba raggiungere attraverso i negoziati tra israeliani e palestinesi. Posizione condivisa con gli Stati Uniti.

RESTO DEL MONDO - Quasi tutta l'Asia, l'Africa e l'America Latina riconoscono formalmente lo Stato palestinese. L'Algeria è stato il primo Paese, nel 1988, dopo la proclamazione unilaterale di un'entità statuale da parte dell'allora leader dell'Olp Yasser Arafat. Dopo poche settimane decine di Paesi hanno seguito l'esempio: gran parte del mondo arabo, India, Turchia, gran parte dell'Africa. Nel biennio 2010-2011 si sono uniti una serie di Paesi sudamericani tra cui Argentina, Brasile e Cile. Nel novembre 2012 la bandiera palestinese è stata issata per la prima volta alle Nazioni Unite a New York, dopo che l'Assemblea Generale ha votato a stragrande maggioranza per elevare lo status dei palestinesi a «Stato osservatore non membro». Il 10 maggio scorso l'Assemblea ha votato una risoluzione affermando che la Palestina è «qualificata a diventare Stato membro» con 143 voti a favore, 25 astenuti (Italia compresa) e nove contrari, tra cui gli Usa. Washington, così come Roma, mantiene comunque relazioni diplomatiche con l'Autorità Nazionale Palestinese, insieme con Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda.