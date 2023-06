Frontale tra tre auto, cinque giovani finiscono in ospedale

GRADO - Cinque giovani sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto intorno a mezzanotte a Grado lungo via Monfalcone, indicativamente all'altezza del golf club e Camping Primero.

Cosa è successo

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Monfalcone, attivati per quanto di competenza dagli infermieri della Sores, si sono scontrate frontalmente tre auto. Una di queste è finita in un fosso a bordo strada. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, sul posto sono state inviate le ambulanze provenienti da Grado, Cervignano del Friuli e Monfalcone, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e sull'Isola della Schiusa è atterrato l'elisoccorso.

Cinque persone ferite

Nella vettura finita in un fossato una persona è rimasta incastrata. Le altre quattro persone viaggiavano sulle altre due automobili. La persona all'interno dell'abitacolo non è riuscita a uscire autonomamente. Le altre persone sono state trovate in stato confusionale fuori dalle automobili.

Tutti sono stati presi in carico dal personale medico infermieristico e trasportati: 3 persone all'ospedale di Monfalcone in giallo precauzionale, una persona con l'ambulanza all'ospedale di Palmanova in giallo precauzionale, una persona è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco.