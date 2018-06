di E.B.

TRIESTEquesta mattina, attorno alle 10.30, in un cantiere di via Manzoni 4. Un tecnico si è gravemente ferito al volto con una sega circolare: l'uomo è stato trasportato in codice giallo al dipartimento emergenza e accettazione dell'Ospedale di Cattinara. Sul posto è intervenuta l'ambulanza e le forze dell'ordine.