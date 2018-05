Pioggia e traffico intenso: due auto si schiantano in A4

di Marco Corazza

Pioggia e traffico intenso: sulla A4 unprovoca code e rallentamenti tra, sul Carso triestino. L'incidente si è verificato verso le 15.40 al chilometro 5+200 della A4, sulla carreggiata in direzione di Trieste.che sono rimaste coinvolte.Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi che ha fatto arrivare sul posto i sanitari con ladi Gorizia, competente nella tratta. Fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze ma come spesso accade non è andata così per la viabilità. Inevitabili i rallentamenti per chi si dirige verso Est. A contribuire ai disagi anche la pioggia e il traffico, di per se già intenso. Code sono registrate anche nel tratto della A4 compreso tra, nella Bassa Friulana