Silos in fiamme, alimentava una caldaia: rogo spento in tempo

TRIESTE - Intervento dei Vigili del Fuoco con autoscala, autobotte e il funzionario di guardia della sede centrale, a- in località- per l'incendio di una ceppato, situato in un annesso di una casetta carsica. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno prontamente spento le fiamme, che dal silos si stavano propagando al tetto dell’annesso, evitando così ulteriori danni. Al momento la squadra del distaccamento di Opicina sta operando per la messa in sicurezza e la minuta bonifica del materiale combusto al fine di evitare che qualche eventuale tizzone ancora incandescente inneschi un ulteriore incendio. Le squadre della sede centrale sono già rientrate.