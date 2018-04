Gli sfilano 400 euro mentre sta cenando: nei guai tre stranieri

di E.B.

DUINO-AURISINA - Gli hanno sfilato il portafogliin un noto locale del Comune di Duino Aurisina attuando uno perfetto stratagemma. Hanno agito in tre: mentre due di essi distraevano il titolare e il barista, il terzo si era avvicinato al cliente che stava mangiando e sedendosi accantoossia il denaro in contanti che aveva nel portafogli. A quel punto si è allontanato assieme ai complici senza destare sospetti. I carabinieri della stazione di Duino e di Aurisina, a fronte della denuncia del malcapitato, sono riusciti a rintracciare e denunciare i tre ladri. Si tratta didue di nazionalità algerina e uno libica per il reato di furto aggravato in concorso. Si tratta - riferiscono i carabinieri in una nota - di un modus operandi abbastanza inusuale per i nordafricani, tradizionalmente meno inclini alla commissione di reati con destrezza come questo.Peraltro i tre uomini risultano in possesso di un regolare permesso di soggiorno emesso dalle autorità polacche, che in Italia si eranoall’area di servizio autostradale “Chianti Est” in Toscana. Quelli che in gergo di polizia vengono definiti “trasfertisti”, ossia criminali che colpiscono in diverse parti del territorio,dopo ogni colpo. L’attività d’indagine immediatamente avviata dai Carabinieri della Stazione di Duino ha consentito di individuarli grazie alle testimonianze di alcuni avventori e alle telecamere installate nel locale che hanno ripreso tutta l’attività delittuosa compiuta dai tre. Raccolti gli elementi informativi, i Carabinieri hanno avviato una ricerca dei tre uomini in tutta la zona, non tralasciando le strutture ricettive. E’ proprio in una di queste, una locanda di Duino, i militari li hanno scovatie si accingevano ad allontanarsi dalla zona.