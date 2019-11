Subappalti illeciti a Fincantieri, blitz in sei regioni: indagati 12 dirigenti

VENEZIA - Un arresto, 34 indagati, 80 perquisizioni: è questo l'esito di un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia nell'indagine che vede coinvolte 19 imprese del settore cantieristica navale, azziende che sono "subaffidatarie" di lavori per conto di Fincantieri spa.



Sono implicati anche 12 dirigenti e funzionari della stessa società. I finanzieri, coordinati dalla magistratura lagunare, hanno eseguito 80 perquisizioni in 5 regioni: Veneto, Friuli V.G., Liguria, Marche, Campania, Puglia e Sicilia. È stato inoltre posto agli arresti domiciliari un bengalese ed è stato eseguito un sequestro preventivo di oltre 200.000 euro per sfruttamento della manodopera.



L'accusa è, a vario titolo, di sfruttamento della manodopera, corruzione tra privati, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false.

© RIPRODUZIONE RISERVATA