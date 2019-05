Furto con spaccata in centro città: 36enne kosovaro nei guai

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Trieste nei confronti di K. B., 36enne kosovaro pluripregiudicato. La misura restrittiva è stata disposta a conclusione di serrate indagini condotte dai Carabinieri in ordine ad alcuni reati perpetrati nelle vie del centro cittadino. Le attività investigative, avviate nel mese di marzo, hanno permesso di indentificare K.B. quale autore di un furto con spaccata ai danni di un esercizio commerciale di via Battisti.La notte del 1. marzo l’uomo, travisato, ha colpito ripetutamente la vetrata della porta di ingresso del negozio fino a sfondarla. Una volta all’interno, si è impossessato della somma di 2.600 euro. Mercoledì mattina i militari, a conclusione di un servizio di osservazione e pedinamento, hanno rintracciato l’uomo nel comune di Muggia e hanno eseguito il provvedimento. Ora si trova nel carcere del Coroneo.