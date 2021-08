Rubati i fiori dalla tomba di Pierluigi Rotta, il poliziotto ucciso in questura

TRIESTE - Rubati i fiori dalla tomba di Pierluigi Rotta, uno dei poliziotti uccisi a ottobre 2019 in una sparatoria nella Questura di Trieste. A renderlo noto Francesco Paolo Russo, presidente dell'associazione Acah (All Cops Are Heroes). «Ignoti hanno trafugato i fiori della tomba del nostro fratello Pierluigi Rotta barbaramente assassinato a Trieste quasi 2 anni fa - scrive in un post su Facebook - Tutta la mia vicinanza alla famiglia che ha dovuto subire anche questa vergognosa onta! Rotta Pasquale sono con te ed a disposizione per quello che intenderai fare».

