Agenti uccisi in questura, l'assassino resta in carcere: negata la struttura psichiatrica

L'assassino di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti uccisi in Questura a Trieste il 4 ottobre 2019, resta in carcere. Il tribunale del Riesame di Trieste ha infatti respinto l'istanza d'appello dei legali di Alejandro Stephan Meran.

Gli avvocati difensori Paolo e Alice Bevilacqua avevano chiesto che l'imputato potesse attendere il processo in una idonea struttura psichiatrica. L'ordinanza - che arriva dopo la decisione della Cassazione di affidare ai giudici triestini la decisione - conferma dunque il parere già espresso dal gip Massimo Tomassini che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sostituzione che può essere avanzata solo dal pubblico ministero. Richiesta che in questo caso manca e che porta il Riesame a respingere l'appello dei difensori che sollecitavano il trasferimento alla luce delle consulenze dei propri esperti e di quelli della procura che convergono nel riconoscere il vizio totale di mente per Meran.

«Ricorreremo in Cassazione contro questa pronuncia - spiegano all'Adnkronos gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua - perché continuiamo a ritenere non legittima la norma che consente solo al pubblico ministero e non anche alla difesa di formulare tale richiesta», ossia la sostituzione di una misura di sicurezza. Meran affronterà, a meno di colpi di scena, il processo in carcere.

La prima udienza con rito immediato - giudizio caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare - è stata fissata per il prossimo 10 settembre, a poco meno di due anni dal duplice delitto. All'imputato i periti del giudice hanno riconosciuto il vizio parziale di mente e la capacità di stare nel processo. Proprio sulla capacità di intendere e di volere, vista la discordanza delle conclusioni tra consulenti e periti, si potrebbe giocare l'intero dibattimento.