Trieste. Furti nelle abitazioni del centro storico: arrestata coppia croata di ventenni

TRIESTE - Colpi brevi e ben mirati. Era questo il modus operandi della coppia di cittadini croati - un uomo e una donna di 22 e 24 anni - arrestata dalla Polizia di Stato per il reato di ricettazione in concorso.

I due alloggiavano in una struttura ricettiva della città ed essendo la donna conosciuta nell'ambito di precedenti indagini per il reato di furto in abitazione, gli agenti hanno iniziato ad osservarne i movimenti. Gli stessi sonno stati visti entrare il 16 febbraio scorso all’interno di sei stabili nella zona fra l’Ospedale Maggiore e Viale XX Settembre, mentre il 17 febbraio sono entrati all’interno di nove stabili fra Piazza Garibaldi e l’Ospedale Maggiore. La loro permanenza all’interno di ognuno è stata di una durata variabile tra i 10 ed i 15 minuti, tuttavia alla loro uscita non sono stati riscontrati segni di effrazione alle porte degli immobili.

Quando, il 19 febbraio scorso, gli agenti della Squadra Mobile li hanno notati in Piazza Libertà mentre acquistavano, con bagagli al seguito, due biglietti Flixbus per Zagabria, hanno proceduto ad una perquisizione personale sul posto rinvenendo in loro possesso 3 bracciali, un paio di orecchini ed un marsupio, tutti oggetti corrispondenti per descrizione ad alcuni rubati – e successivamente riconosciuti dalle parti lese - durante due furti in abitazione avvenuti il 15 e 18 febbraio, rispettivamente in via Pascoli ed in via Maiolica. Nel corso della perquisizione, la Squadra Mobile ha proceduto inoltre al sequestro di un Joystick marca Nintendo e di circa 500 euro in contanti. I giovani sono stati indagati in stato di fermo indiziato di delitto e portati al carcere del Coroneo.