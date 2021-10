Francesco Russo: «La partita con Dipiazza è apertissima, con le altre liste sono al 45,3%»

TRIESTE - «Se sommiamo alle mie liste i consensi di quelle che hanno lavorato per la discontinuità e hanno proposto programmi simili al mio, come M5s, Adesso Trieste e Sinistra ambientalista si arriva al 45,3%» di preferenze. «Roberto Dipiazza si è fermato al 46,9%. Bastano queste due cifre per capire che la partita è apertissima, sarà al foto finish. E come abbiamo smentito le previsioni di vittoria» degli avversari «al primo turno, così siamo pronti a un sorpasso all'ultima curva che farà aprire per questa città una stagione nuova».

Lo ha affermato il candidato sindaco di Trieste sostenuto dal centrosinistra, Francesco Russo, durante un punto stampa.«Siamo qui per l'analisi di questo voto che è molto positivo. Intanto - ha precisato - non è andata come diceva Dipiazza: non ha vinto al primo turno. Lo avevano detto lui stesso, Tajani, Salvini… erano così sicuri e poi si è visto che era un bluff. Oggi la paura è che si crei quella grande alleanza di cambiamento su cui abbiamo puntato da sempre».