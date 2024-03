Fvg. Scoppia la lite tra Fedriga e Russo durante l'esame del ddl elezioni. Colpa di una "battutaccia da caserma" - La diretta

TRIESTE - Oggi in consiglio regionale Fvg si discute il ddl elezioni, e proprio durante questo incontro, che prevede sostanziali cambiamenti, è scoppiato un acceso litigio tra maggioranza e opposizione. Il botta e risposta, con toni accesi, ha coinvolto, tra gli altri, il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga e il consigliere Pd, Francesco Russo.

Perché Fedriga e Russo hanno litigato?

Al centro della discussione, come ricostruisce anche una nota diffusa dalla consigliera Giulia Massolino di Patto per l'Autonomia, "le parole fuori microfono di un consigliere della maggioranza "non vi ho mica detto di stare a casa a fare il sugo'", mentre veniva discusso un emendamento che chiedeva "di sostituire i termini 'il candidato' con 'la persona candidata' nella legge elettorale in discussione".

"Un collega - ha ribadito Russo durante la pausa - ha fatto una battutaccia da caserma e io mi sono permesso di segnalare al presidente del Consiglio Fvg e al presidente Fedriga, che avevano bisogno di richiamarlo, perché sono toni che non vanno usati. Non siamo nel 900, siamo nel 2020, sappiamo cosa significa l'odio e la violenza sulle donne. Spero che i due presidenti agiscano di conseguenza".

Dopo la richiesta di Russo è seguito uno scambio di parole acceso con Fedriga. "Che un consigliere minacci il presidente del Consiglio Fvg" che dice di non aver sentito una frase fuori microfono "con un ordine di garanzia è un atteggiamento incompatibile con l'Aula come istituzione democratica - ha replicato Fedriga - mi sono lamentato di questo. Ci può essere anche un dibattito acceso tra consiglieri, ma il presidente del Consiglio rappresenta l'istituzione di garanzia. Si può contestare una sua scelta, ma un'altra cosa è dire 'facciamo i conti'. C'è un limite decoroso che deve mantenere l'Aula nel rispetto dei cittadini che rappresentiamo".

Oggi in Consiglio regionale Fvg si discute anche del terzo mandato

Tra i temi in discussione oggi c'è quello del terzo mandato possibile per i candidati sindaci nei Comuni fino a 15mila abitanti (anziché fino a 5mila) e la previsione che in quelli sopra i 15mila abitanti, il candidato sindaco venga proclamato eletto al primo turno con il 40 per cento dei voti validi (grazie ad un emendamento bipartisan) anziché il 50 per evitare il ballottaggio.