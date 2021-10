Fotovoltaico, gruppo universitario di ricerca per capire le tendenze dei privati Lo studio

TRIESTE - Ateneo al servizio della società e al passo con l'attualità: un gruppo di ricercatori dell’Università di Trieste sta conducendo uno studio per analizzare i fattori che ostacolano (o facilitano) l’installazione degli impianti fotovoltaici presso le abitazioni private, anche alla luce dei recenti sviluppi della tecnologia (con batterie di accumulo integrate che permettono di aumentare l’autoconsumo, rendendo le famiglie sempre più “prosumers” ovvero produttrici e consumatori di energia elettrica. Tutto ciò in un quadro che vede preoccupanti aumenti del prezzo dell’energia elettrica da fonti fossili e un probabile aumento dei consumi legati alla crescente diffusione di pompe di calore e di auto ad alimentazione elettrica.

La ricerca - spiegano i docenti impegnati - ha finalità esclusivamente scientifiche e non commerciali. Per una maggiore autorevolezza cercano di raccogliere il maggior numero possibile di questionari da parte di proprietari di abitazioni private anche per ottenere risultati statisticamente rappresentativi sui veri orientamenti dei consumatori. Il gruppo di ricerca ha così predisposto un questionario a cui si può rispondere (in modo del tutto anonimo) CLICCANDO QUI .