Energia, Ue contro caro prezzi. Sefcovic: «Vademecum Commissione in arrivo nei prossimi giorni»

L'Unione europea è contro il caro prezzi dell'energia. L'utilizzo di parte dei ricavi del prezzo (anche lui in aumento) della CO2, azioni su Iva e accise e interventi pubblici diretti costituiscono la parte centrale del vademecum che la Commissione europea sta mettendo a punto sulle opzioni a disposizione degli Stati per contenere il rincaro delle bollette dell'energia. Lo apprende Ansa da fonti Ue. «Nei prossimi giorni presenteremo una rassegna degli strumenti a disposizione - ha detto oggi il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic parlando ai ministri Ue responsabili per la competitività - per affrontare la sfida dei prezzi dell'energia». Secondo le norme Ue, il 50% dei proventi delle aste dei permessi della CO2 è riservato a interventi su clima e ambiente, ma l'altra metà può essere usata per altri interventi. L'Italia ha già impiegato 700mln dei proventi delle aste nel decreto contro il rincaro dei prezzi dell'energia.

Bollette, stangata sull'energia: luce +30% e gas +14%

Gli Stati «possono anche intervenire agendo sulle tasse, che costituiscono circa un terzo dei prezzi finali», hanno ricordato le fonti Ue, «e la legislazione già consente di applicare salvaguardie, come interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica» per le fasce sociali più vulnerabili.