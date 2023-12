C’è ancora un pò di tempo prima di scegliere, ma non troppo. Anche se almeno il 70 per cento dei friulani ha già scelto al mercato libero chi saranno i loro fornitori di gas ed energia. Il restante 30 per cento, numericamente non è poco, visto che parliamo di alcune centinaia di migliaia di famiglie, dovrà farlo entro un mese. In pratica, aspettando una proroga che però non arriva, sembra che il servizio di maggior tutela per la fornitura di gas ed energia elettrica abbia i giorni contati.



LE DATE

Si parte con una certezza: lo stop alle tutele è un obiettivo del Pnrr. Entro il prossimo 31 dicembre il 27 per cento degli utenti residenti in Friuli Venezia Giulia dovranno decidere a quale offerta aderire e, quindi, se cambiare o mantenere lo stesso gestore per le forniture di gas metano. Lo stesso vale per il 16,8 per cento dei condomini. Entro il 31 marzo prossimo, invece, ci sarà da fare di più: sarà necessario scegliere il gestore dell’elettricità. In quest’ultimo caso la percentuale arriva al 31,5 per cento dei cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia. Almeno un terzo degli utenti, insomma, nelle prossime settimane sarà costretto a informarsi per valutare le offerte presenti sul mercato. Non a caso nelle ultime settimane, più di sempre, le telefonate a casa sono in constante aumento, ma anche i venditori porta a porta bussano sempre più spesso alle porte. L’obiettivo è di riuscire a portare a casa in anticipo il contratto con tanto di firma sottoscritta.



I NUMERI

La fotografia dell’esistente è ferma a qualche mese fa in regione. A quella data circa un terzo degli utenti risultava ancora titolare di contratti a maggior tutela sia per le forniture di gas che di elettricità. In Friuli Venezia Giulia, la provincia con la percentuale più alta di contratti calmierati per il l’energia elettrica era Udine con il 33,6%, seguita da Gorizia, 32,5%, poi Trieste 31% e ultima Pordenone con il 27,3%, segno che nel Friuli Occidentale più utenti che negli altri territori si sono già mossi e hanno preso una decisione. per quanto riguarda, invece, le forniture di gas l’andamento la percentuale di “inadempienti”, anche se il termine è eccessivo, ma rende l’idea, oscilla tra il 31,7 per cento a Trieste e il 23,2 per cento a Udine, con il 21.3 a Pordenone.



COME MUOVERSI

Non è certo facile per un esperto, figuriamoci per chi si trova costretto a sceglie in una giungla di numeri che spesso non si capiscono. Il primo dato è di fare molta attenzione alle truffe che su questo settore sono all’ordine del giorno. Il secondo è di non aprire la porta a sconosciuti e soprattutto di non firmare nulla se non in presenza di persone di fiducia che hanno seguito tutte le operazioni. Questo in caso di visite a domicilio. La cosa migliore, se possibile, sarebbe di andare direttamente nelle agenzie delle società. Ci sono anche a Pordenone. Meglio se accompagnati da persone di fiducia e possibilmente con ultime due o tre bollette di gas o luce nella bora per poter fare dei confronti. In ogni caso prima di firmare nuovi contratti o passaggi di società, meglio sempre chiedere a persone esperte esterne che ne capiscono qualche cosa. Informarsi, quando possibile, anche con i vicini di casa per vedere cosa hanno fatto loro.



I VULNERABILI

Da gennaio e da marzo potranno mantenere il contratto a maggior tutela solo i clienti vulnerabili. Ovvero le persone che hanno compiuto 75 anni d’età, coloro che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o in gravi condizioni di salute, i disabili riconosciuti ai sensi della legge 104/92 e tutti coloro che hanno subito danni da maltempo e che, quindi, si sono trasferiti in strutture abitative di emergenza. Non è una cosa complicatissima, ma è necessario tenere bene aperti gli occhi.