Disperso un 32enne da mercoledì, ricerche disperate nell'Isonzo in piena

GRADISCA D' ISONZO - Un uomo di 32 anni, un migrante venuto dal Pakistan e ospite del centro di accoglienza di Gradisca, è disperso da mercoledì pomeriggio: lo si cerca nelle acque del fiume Isonzo. Nelle ricerche sono impegnate numerose unità dei Vigili del fuoco del Comando provinciale e dei distaccamenti. La perlustrazione del corso d'acqua - che appare molto ingrossato e limaccioso per le piogge delle ultime ore - è affidata sia a squadre fluviali, sia ad alcuni sommozzatori. L'episodio è avvenuto attorno alle 15.30 di mercoledì quando l'uomo è scivolato nel fiume e non è stato più in grado di tornare a riva, nonostante il tentativo di salvataggio di un connazionale. Ultimo aggiornamento: 13:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA