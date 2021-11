Tonel vicesindaco e Savino assessore: ecco la nuova Giunta

TRIESTE - È stata presentata la nuova giunta del Comune di Trieste, a traino Fratelli d'Italia, guidata dal sindaco Roberto Dipiazza, al quarto mandato, e composta come la precedente da dieci assessori. Di questi 4 sono i nomi legati al partito di Giorgia Meloni, compreso l'ultimo, su cui si è trovata l'intesa soltanto ieri. La scelta è caduta su Stefano Avian, di 48 anni, impiegato di banca della dirigenza di Fratelli d'Italia, alla prima esperienza politica in un ente pubblico.

Tra le novità rientra la deputata forzista Sandra Savino (Urbanistica). La presenza femminile è stata rispettata attraverso altre tre nomine: la vicesindaca Serena Tonel (Lega), Nicole Matteoni (Fratelli d'Italia), 33 anni, l'assessore più giovane della giunta (Educazione e Famiglia) ed Elisa Lodi (Fratelli d'Italia), confermata ai Lavori pubblici, delega che rientra nelle Politiche del Patrimonio immobiliare.

Alla prima esperienza è anche Maurizio De Blasio, 54 anni, libero professionista, responsabile organizzativo del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia e ora assessore alle Politiche della Sicurezza cittadina. «Le deleghe sono state accorpate in maniera più funzionale rispetto alla precedente giunta - ha sottolineato il sindaco Dipiazza, che ha trasferito l'incarico decisionale su Porto vecchio al neo assessore al Bilancio Everest Bertoli (Lega) - non ho mai avuto alcun problema in tutte le mie giunte, mi auguro che procederemo ancora così».