“Collezionava” reati e modificava il suo aspetto: arrestato Kappa

TRIESTE- A metà del mese scorso si era reso responsabile, assieme ad un altro individuo, del reato diin quanto aveva cercato di estorcere del denaro al proprietario di un motociclo rubato per la sua riconsegna. Per questo motivo il cittadinodi 19 anni era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dopo una breve e serrata indagine da parte degli operatori del Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale.Non solo ma la successiva attività investigativa aveva permesso agli agenti di acquisire ulteriori elementi a carico del soggetto, tanto da definire i contorni di una pericolosità sociale di un certo peso. Kastrati era solito frequentare le zone di Scala dei Giganti, piazza Goldoni, campo San Giacomo e viale XX Settembre, insieme ad altri giovani connazionali, tra i quali alcuni responsabili di gravi reati, sia contro il patrimonio, quali plurimi episodi di furto di veicoli a due ruote, sia contro la persona come il recente accoltellamento di Scala dei Giganti.Tra i giovani Kastrati era da più di qualcuno riconosciuto con l’appellativo die molti lo avevano preso quale figura di riferimento. Quanto raccolto dagli agenti ha messo nella condizione il Gip di emettere un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Dopo un paio di giorni di ricerche e, nonostante Kastrati si fosse dato alla macchia cercando anche di modificare il suo aspetto facendosi crescere la barba, nel primo pomeriggio del 18 ottobre scorso è stato individuato in un appartamento di piazza Perugino e, dopo la notifica del provvedimento del Giudice, arrestato.