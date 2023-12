Capodanno a Trieste, sì alla festa in piazza Unità d'Italia ma senza alcol, bottiglie di vetro e petardi

TRIESTE - Capodanno a Trieste, in piazza senza bottiglie di vetro né alcol. Nessuna bottiglia di vetro e nessuna bevanda alcolica potranno essere introdotte in piazza Unità d'Italia in occasione dei festeggiamenti di Capodanno. Lo prevede un'ordinanza del Comune di Trieste emessa per «evitare circostanze che possano favorire episodi di grave degrado del territorio e pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana in occasione della notte di Capodanno».

Il divieto

Dalle 20 del 31 dicembre alle 2.30 del 1 gennaio sarà quindi vietato introdurre in piazza Unità e nell'area festeggiamenti bevande di qualsiasi genere in lattine e contenitori di vetro e introdurre, somministrare e consumare bevande alcoliche (superiori a 1,2 gradi) in qualunque tipo di contenitore. Consentite invece sia la consegna a domicilio sia la somministrazione da parte degli esercenti di bevande a favore di clienti che usufruiscono delle eventuali strutture ubicate all'esterno dei pubblici esercizi. È vietato inoltre introdurre o detenere in piazza oggetti atti a offendere, o comunque pericolosi, come ombrelli, seggiolini pieghevoli, aste da selfie, spray urticanti. L'ordinanza prevede disposizioni anche per altre vie e piazze centrali o semi centrali della città, in cui è precluso il consumo di bevande in vetro o lattine e di alcolici (superiori ai 6 gradi) «su area pubblica o privata a uso pubblico». Gli esercenti potranno somministrare bevande ai clienti che usufruiscono delle eventuali «strutture fisse o mobili ubicate all'esterno dei pubblici esercizi», «nel rispetto degli orari e prescrizioni previsti dal Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali». Il Comune di Trieste prevede inoltre una deroga sul divieto di accendere materiale pirotecnico. Rimane invece interdetta l'accensione di petardi.