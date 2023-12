Trieste. "Magic moments" in Piazza Unità per festeggiare l'arrivo del 2024

TRIESTE- Sono state presentate nella Sala del Civico Museo d'Arte Orientale le iniziative per il Capodanno a Trieste, dall'assessore alla Cultura e Turismo Giorgio Rossi; in rappresentanza di Pregi Srl Renato Pontoni e Carlo Pontoni. Un appuntamento che per Rossi è "la festa della città, simbolo di un anno positivo che si conclude e di un 2024 che ambisce a essere ancora migliore". La notte del 31 dicembre piazza Unità d'Italia sarà animata in orario 22.30-1.30 dal consueto spettacolo musicale, accompagnato dallo spettacolo pirotecnico - a sua volta musicale - al Molo Audace. L'allestimento del palco coperto inizierà il 27 dicembre; il titolo dello spettacolo musicale è "Magic Moments" (come il brano cantato da Perry Como nel 1957 e scritto dal duo Bart Bacharah e Hal David).

A realizzarlo è Pregi Srl, azienda nota per l'organizzazione dell'evento "Ceghedaccio". Si inizierà alle ore 22.30 con musica e animazione dei dj Renato Pontoni e Kriss Simon; dalle 23 esibizione dei "Divina Live": band torinese che, solo nel 2023, ha eseguito più di 100 concerti in Italia e in Europa. Verranno proposti i grandi successi musicali pop, rock, disco e revival degli anni '70, '80 e '90, e brani attuali. Si alterneranno sul palco nella conduzione Andro Merkù e Martina Riva, giornalista e presentatrice, che scandiranno il conto alla rovescia. Il 2024 sarà salutato con il "Sul bel Danubio blu" di Johann Strauss, che avvierà la colonna sonora dello spettacolo pirotecnico dal Molo Audace (curato dalla Parente Fireworks Group), che durerà circa venti minuti. Il gran finale, dall'1 all'1.30, sarà affidato nuovamente ai dj Renato Pontoni e Kriss Simon per una carrellata di grandi successi: da Shakira a Madonna, dagli Wham ai Duran Duran, dai Black Eyed Peas a Bob Sinclair. L'ingresso del pubblico in piazza Unità avverrà esclusivamente dai varchi di via dell'Orologio, passo Fratelli Fonda Savio e dai due varchi sulle rive antistanti la Piazza (lato palazzo Regione e lato Prefettura).