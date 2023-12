TREVISO - Piazza blindata e ordinanza per vietare l’uso di contenitori di vetro nel cuore del centro storico. E oggi in la Questura deciderà eventuali limitazioni anche alla vendita di alcol. L’amministrazione comunale si sta preparando al grande evento di fine anno, la festa in piazza dei Signori organizzata per salutare il 2023 aspettando il 2024. Le misure di sicurezza, come ogni anno, saranno ferree. Sotto la torre civica ci si potrà scatenare al ritmo della musica gestita dai dj di Radio Company, che allestiranno lo spettacolo “Wonder” con Dj set, live band e tanto divertimento. Ma con inviti alla consapevolezza e peletti ben precisi da rispettare. Va bene divertirsi, va bene la spensieratezza, ma senza dimenticare prudenza e sicurezza.