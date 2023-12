Borseggiatore all'Oktoberfest: un denunciato ma si cerca il complice

TRIESTE - Si è conclusa in questi giorni un'accurata indagine della Polizia Locale per identificare il presunto autore di un furto con destrezza accaduto un paio di mesi fa, sotto i tendoni gremiti dell’Oktoberfest in piazza Ponterosso: una persona aveva subito il furto di un borsellino e il ladro, dopo l'azione fulminea, aveva approfittato della folla per dileguarsi. La Polizia Locale aveva recepito la denuncia avviando così le indagini e partendo subito dalla raccolta degli elementi sul campo: il ritrovamento del borsello vuoto e di parte della refurtiva in due punti diversi del centro, ha consentito agli agenti di delineare un possibile percorso seguito dal ladro. La successiva analisi dei video di alcune telecamere si è focalizzata su due giovani in particolare che, durante il tragitto, sostavano davanti ad una rivendita automatica di biglietti videosorvegliata. Dalle immagini gli investigatori hanno potuto vedere chiaramente il loro volto e riconoscerne uno - K.Z. algerino - già coinvolto qualche mese fa come possibile responsabile del furto di abbigliamento in un grande magazzino del centro. Dopo i necessari riscontri l'uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso ma proseguono le indagini per identificare il presunto complice.

