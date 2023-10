TRIESTE - Conto alla rovescia per la 55ma edizione della Barcolana che domenica 8 ottobre tingerà di bianco il Golfo di Trieste. Si tratta dell'edizione più inclusiva nella storia della regata velica grazie al programma "Women in Sailing", in collaborazione con Generali, e "Para Sailing", organizzato assieme alla Para Sailing Academy della Federazione Italiana Vela.

Sono le persone, dunque, al centro di questa Barcolana che vuole essere un evento velico e sportivo capace di promuovere importanti valori e che quest'anno sarà anche un'occasione per riflettere assieme sul futuro del Mediterraneo grazie alla terza edizione del Barcolana Sea Summit che ha ottenuto il patrocinio del Parlamento europeo e della Presidenza del Governo italiano.



PERCORSO

Il percorso della 55ma Coppa d'Autunno è confermato rispetto alla precedente edizione. Si tratta di un quadrilatero a vertici fissi posizionato nel Golfo di Trieste, della lunghezza totale di 13 miglia nautiche. La partenza è fissata alle ore 10.30 e la linea è posizionata tra Barcola e Miramare: si procede per 210 gradi, per 4,3 miglia nautiche, fino a raggiungere la prima boa, quindi segue un disimpegno di 0,90 miglia, per 332 gradi. Da Boa 2 a Boa 3, al largo del Castello di Miramare, si naviga per 4 miglia, quindi si torna verso Barcola, lungo la costa, per 2,3 miglia. Al largo del Faro della Vittoria inizia la fase finale della regata, che conduce gli equipaggi all'arrivo: si naviga per 160 gradi fino a raggiungere, dopo un miglio e mezzo, la Diga del Porto Vecchio, dove, di fronte alla piazza dell'Unità, è posizionato l'arrivo della regata.



TESTIMONIAL

Testimonial della 55ma edizione sarà la velista triestina, residente negli Stati Uniti, Francesca Clapcich. Vincitrice dell'ultima edizione della Ocean Race, il giro del mondo in equipaggio a bordo di 11th Hour, è da sempre molto vicina ai temi dell'ambiente e del ruolo delle donne nel mondo della vela. Sarà coinvolta in una serie di regate e occasioni di incontro ideati per promuovere il ruolo della donna nella vela come metafora del ruolo della donna nella società, e sarà in regata a bordo dello scafo Generali, assieme alla skipper Claudia Rossi. Ma la regata vedrà a Trieste anche la vincitrice della passata edizione, l'armatrice americana Wendy Schmidt, per la cerimonia di restituzione del Trofeo Barcolana e del Trofeo Women in Sailing che verranno, come da tradizione, rimessi in palio.

Intanto sono già più di mille gli iscritti alla gara: «Le regate Adriatiche delle ultime settimane ha spiegato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - stanno concentrando le flotte a Ravenna e a Isola d'Istria, da dove partiranno le "Go to Barcolana". Abbiamo circa 800 posti barca gratuiti dedicati a chi risale l'Adriatico, un grande segno di ospitalità in una edizione che vuole essere una grande festa a terra e in mare».



EVENTI

Il calendario degli eventi comprende oltre duecentocinquanta appuntamenti, che sono la somma delle regate e degli appuntamenti organizzati direttamente dalla Barcolana e dell'iniziativa di associazioni e realtà del territorio che hanno proposto le rispettive attività nella cornice dell'evento. Il poster della Barcolana è stato affidato, per la 55ma edizione, all'icona americana dell'arte femminista Judy Chicago. Petali di fiori, che simboleggiano femminilità e bellezza naturale, diventano vele: sport e arte si fondono creando un messaggio ampio e inclusivo.



BASKET

Nasce una forte collaborazione tra Barcolana e Pallacanestro Trieste, pronte a "fare quadrato" nelle grandi sfide della stagione, sul parquet e in mare. Pallacanestro Trieste sarà presente in Barcolana con una serie di attività: dalla speciale presenza del team nel Villaggio Barcolana e in uno degli eventi agonistici del fitto calendario dell'evento, fino alla possibilità di acquistare biglietti e abbonamenti proprio sulle Rive. Da parte sua, Barcolana racconterà al proprio pubblico della Pallacanestro Trieste nei propri canali di comunicazione vista la concomitanza del primo match della stagione nella settimana (4 ottobre), mentre si sta lavorando per progettare un nuovo format per le premiazioni della regata, che si potrebbero svolgere proprio al Palatrieste a fine novembre.