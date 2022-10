Sono già arrivati a Trieste i giovanissimi atleti della Barcolana Young, ai quali spetta come da tradizione aprire la Barcolana: regateranno con base operativa al Molo Quarto. Domenica 2 ottobre è stata invece la giornata della Barcolana Nuota by Dolomia, con al via oltre 200 appassionati di nuoto di fondo, cui quest'anno è stato proposto un nuovo percorso con partenza e arrivo dal Molo Quarto.



La novità in mare riguarda la Barcolana Maxi - Trofeo Portopiccolo: tre giorni di prove dedicate agli scafi di taglia maxi con base operativa la cornice di Portopiccolo a Sistiana (Duino-Aurisina). Al via sono in dieci, compreso Deep Blue, il Mini Maxi da 72 piedi americano al suo esordio in Barcolana mentre il 6 e il 7 ottobre sono dedicati alla vela foil con Barcolana FUN. Si tratta di una tappa speciale della Next Generation FIV Foil Academy powered by Luna Rossa, il programma di sviluppo della vela foil coordinato dall'olimpionica Alessandra Sensini, nato con l'obiettivo della promozione e crescita tecnica dei giovani velisti.

In Barcolana arriveranno inoltre i ragazzi under 19 protagonisti della vela agonistica italiana che si sono messi in evidenza sui foil nelle cinque tappe fin qui disputate della Academy a Viareggio, Senigallia, Rimini, Ravenna e Monfalcone. Ma non solo. Alla Società velica Barcola Grignano si terranno seminari e test in mare, venerdì 7 sulle Rive - e, vento permettendo, sul percorso della Barcolana by Night Snam Cup in Bacino San Giusto - si svolgeranno le regate a bordo di Wasp, Skeeta e IQfoil, scafi e surf di nuova generazione. Venerdì 7 ottobre si disputerà anche il trofeo della Lega Navale Italiana dedicato agli scafi iscritti alle diverse sezioni a Trieste in occasione della Barcolana e i monotipi della Regata One Design organizzata dalla Società nautica Grignano.



La vigilia di Barcolana, sabato 8 ottobre, scenderanno in acqua i monotipi della Barcolana By Night Snam Cup, gli scafi della Barcolana Classic by SIAD e gli scafi monotipo nella regata One Design per la seconda prova. Nei giorni della vigilia arriveranno a Trieste anche gli equipaggi che partecipano alle regate adriatiche di avvicinamento: la Go to Barcolana from Slovenia I Feel Slovenia e la Go to Barcolana da Ravenna Trofeo Hera. A terra, invece, sono più di 170 gli eventi in programma localizzati tra le Rive, Ponterosso, Il Salone degli Incanti e l'Auditorium Generali del Trieste Convention Center oltre alle sale mostre e musei di Trieste. Accanto al Barcolana Sea Summit Verso gli Stati Generali della Sostenibilità dell'Alto Adriatico e dell'Europa Centrale (5-7 ottobre) il grande evento dedicato alla sostenibilità e alla salute del Mare Mediterraneo, è pronta la quarta edizione di Barcolana - Un mare di racconti, il festival letterario dedicato ai temi del mare in programma da giovedì 6 a sabato 8 ottobre, e un'ampia serie di appuntamenti molto attesi, tra i quali Barcolana Job organizzato con la Regione Friuli Venezia Giulia, la conferenza di Barcolana Digitale organizzata dalla Polizia di Stato, i laboratori didattici di Ars Navigandi organizzati da Mare Fvg a cui tutti possono iscriversi per conoscere meglio il mare.



Il Villaggio Barcolana si è aperto nella parte centrale il primo ottobre con piazza dell'Unità che ospiterà le istituzioni e i Gold Sponsor di Barcolana, mentre lungo le Rive - oltre all'area dedicata alla RAI e alla diretta televisiva di Linea Blu in programma sabato 8 ottobre alle 14 - saranno localizzati i temporary store e gli spazi dedicati agli equipaggi. Sono oltre 500 le imbarcazioni che potranno ormeggiare sulle Rive: gli iscritti che provengono da fuori Trieste e che stanno richiedendo l'ormeggio contestualmente all'iscrizione online, troveranno posto gratuitamente (fino ad esaurimento) grazie al lavoro della Società Velica di Barcola e Grignano con il supporto del Follow me, il servizio di ormeggio realizzato con i ragazzi dell'Istituto Tecnico Nautico di Trieste.



Il Salone degli Incanti è stato eletto a grande contenitore degli eventi a terra di Barcolana grazie all'intervento della Fondazione CRTrieste, con cui Barcolana ha condiviso il progetto di allestimento: lo spazio che in questi giorni ospita eventi e mostre dedicate ai trent'anni della Fondazione CRTrieste, infatti, si trasformerà nella grande casa sulle Rive della Barcolana. Il Salone degli Incanti in versione Barcolana ospiterà la mostra dedicata ai trent'anni del Moro di Venezia, la sala stampa, lo spazio conferenze e, la sera, tre feste a tema con RadioDJ. In Barcolana torna anche la musica, con il concerto di Joan Thiele organizzato da Vigna PR e dal teatro Miela venerdì 7 ottobre.