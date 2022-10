Duecento espositori, trenta container riciclati e oltre cento tecnostrutture. Questi i numeri del Villaggio Barcolana, aperto nella parte centrale - con numerose novità rispetto al passato - in Piazza Unità e nei pressi della Scala Reale che ospita gli stand dei principali team, gli spazi degli sponsor e l'enogastronomia che rende unica la festa della Coppa d'Autunno. «Dopo due anni complessi a causa della pandemia - commenta il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz - torniamo a un layout del Villaggio più aperto e ricco di attività per i visitatori: sarà un grande piacere poter tornare a passeggiare e incontrare tutti i velisti che stanno risalendo l'Adriatico per partecipare alla nostra grande festa».



Il Salone degli Incanti sarà invece la casa degli eventi collegati - come Barcolana un mare di racconti, la mostra sui trent'anni del Moro di Venezia - e lo spazio di una serie di feste serali organizzate da PromoTurismo FVG con i Dj di Radio DJ. Tornando al centro del Villaggio, tra prodotti tipici, store dedicati alla collezione M&N della regata, e gli sponsor non mancano i contenuti: le protagoniste restano comunque loro, le barche ormeggiate e i rispettivi equipaggi, in attesa di regatare nel fine settimana, all'ombra di Nave Vespucci, che sabato 8 ottobre arriverà a Trieste e ormeggerà a pochi passi da Piazza dell'Unità.



GIOVANI

Intanto, 250 ragazzi hanno già aperto ufficialmente gli eventi mare della Barcolana54. Come da tradizione, infatti, la Barcolana Young - dedicata alla classe Optimist - ha avviato le regate. La prima giornata ha visto condizioni meteo ancora perturbate in mattinata, ma a partire dalle 12, il meteo è cambiato e ha permesso di disputare 3 prove con vento variabile di libeccio tra i 5 e i 13 nodi con onda formata. Grande soddisfazione da parte di tutti per aver portato a compimento l'intero programma di giornata in condizioni di vento e onda impegnative, soprattutto per i più giovani atleti, molti dei quali esordiscono in regata alla Barcolana Young alla fine del percorso estivo di scuola vela. «Abbiamo celebrato i giovani campioni dell'Optimist commenta Gialuz che dopo più di settant'anni dalla sua progettazione continua a essere una palestra straordinaria per i velisti».



DONNE

Women In Sailing è il prestigioso trofeo challenge messo in palio da Generali dedicato alla skipper donna alla guida di un equipaggio misto prima classificata nella graduatoria Overall. Un premio estremamente ambito, poiché al di là di un magnifico trofeo - una barca in vetro realizzata a Murano - e dell'onore, Generali mette in palio anche un proprio corso di leadership, pensato proprio per le donne e parte della formazione manageriale del Gruppo.



DIGITALE

Navigazione sicura in mare ma anche in rete. La 54ma edizione della Barcolana pensa anche al digitale in collaborazione con la Polizia di Stato con il convegno Haters e piccoli eroi con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi della navigazione online, di promuovere i valori della legalità e della solidarietà per contrastare ogni forma di discriminazione e apprezzare la diversità come ricchezza per la crescita personale e della società. A fianco della Barcolana anche la Fondazione Aquileia con uno spazio espositivo al Salone degli Incanti dove il pubblico potrà ammirare 15 anfore che 2mila anni fa trasportavano nella stiva delle navi grano, vino, olio, salse di pesce e frutta.