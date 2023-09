Energia verde, il messaggio corre (anche) sulle vele della Barcolana

UDINE - Un'imbarcazione che porti sulle vele il messaggio di Recocer e della Comunità Collinare del Friuli per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli stakeholder del settore turistico sul tema dell'evoluzione "green", dell'energia rinnovabile prodotta e consumata a livello locale, con una logica di circolarità che abbia forte potenziale nella sostenibilità delle strutture di accoglienza. È Recocer, il progetto rivoluzionario che la Comunità Collinare del Friuli sta coordinando con il supporto tecnico-scientifico dell'Energy Center del Politecnico di Torino che trova applicazione concreta nella partecipazione alla cinquantacinquesima edizione della "Barcolana" di Trieste.

Si tratta del più grande progetto di Comunità energetica rinnovabile (Cer) finora attivato in Italia, con un budget di 5,4 milioni di euro stanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con il coinvolgimento di enti locali e imprese sul territorio di 16 Comuni con 55mila abitanti.



L'ACCORDO

L'accordo di collaborazione e cooperazione fra la Comunità Collinare del Friuli e il Comune di Trieste mira all'analisi del contesto e allo studio di fattibilità per l'eventuale realizzazione di Comunità energetica rinnovabile nel territorio del Comune di Trieste ad opera dello stesso Comune grazie al supporto progettuale, realizzativo e gestionale della Comunità Collinare del Friuli, pioniera in questo settore. La transizione energetica è parte dal territorio e le comunità energetiche rappresentano il volano per far conoscere la vocazione turistica dei piccoli centri che puntano alla sostenibilità.



Il mondo della produzione e del consumo di energia muterà molto nei prossimi anni ed il processo è già iniziato e anche i porti turistici rappresentano un contesto ideale nel quale costituire Comunità energetiche rinnovabili, rendendo disponibile energia "green" per le imbarcazioni, anche per quelle con motori termici e a vela che hanno comunque bisogno di corrente elettrica.



PORTI

Per questo l'Energy Center del Politecnico di Torino, in collaborazione con Ifec (Forum Italiano delle Comunità Energetiche) sta studiando il tema delle Cer in ambito portuale. I dettagli del progetto sul tema Recocer, sulla collaborazione con il Comune di Trieste e sulla presentazione alla Barcolana dell'imbarcazione della Comunità Collinare del Friuli saranno dati ai media il 3 ottobre presso il gazebo del Comune situato in piazza Unità d'Italia a Trieste (in prossimità della fontana dei quattro continenti). In quell'occasione interverranno Michele Babuder, Assessore alla Pianificazione Territoriale e Ambiente del Comune di Trieste, Luigino Bottoni, presidente della Comunità Collinare del Friuli, Michele Fabbro, presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli e Gianbattista Turridano, Consigliere Comitato esecutivo della Comunità Collinare del Friuli con delega alle energie rinnovabili.