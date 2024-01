Papa Francesco ai bimbi di Conche di Codevigo: «Non perdete mai la gioia e pregate anche per me»

CODEVIGO (PADOVA) - Alla fine della messa dell'Epifania arriva la benedizione di Papa Francesco con un messaggio rivolto ai parrocchiani di Conche.

LA SORPRESA

«È stata una bella sorpresa per tutti i presenti, in particolare per i bambini della catechesi che insieme a Valentina Agatea seguiamo come catechiste» racconta Cynthia ancora emozionata. I bambini della catechesi di Conche avevano scritto un messaggio a Papa Francesco che evidentemente è stato consegnato al Santo Padre il qual, approfittando dell'arrivo di padre Raffaele nella parrocchia, aveva consegnato una chiavetta con un pensiero di risposta, ha rivolto non solo a coloro che gli avevano scritto, ma a tutta la comunità. Parole molto affettuose quelle di Papa Bergoglio: «A voi ragazzi e fedeli della parrocchia di Santa Maria della Neve di Conche, vi saluto: grazie per il saluto che voi mi avete inviato con il vostro gruppo della Catechesi, andate avanti non perdete mai la gioia, la gioia è molto importante, andate avanti il Signore vi accompagna e mai ci lascerà soli, e pregate per me pure perché questo lavoro che io non è facile pregate per me». (Nicola Benvenuti)