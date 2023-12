ROVIGO - Viola di freddo: ieri mattina, gelida accoglienza per docenti e studenti dell'Itis. Una delle grandi caldaie del plesso scolastico, infatti, era andata in blocco e, all'apertura della scuola l'atrio e le aule avevano quasi la stessa temperatura dell'esterno. E, non essendo una giornata particolarmente calda o soleggiata, c'era da battere i denti. Proprio per questo, una prima fetta degli 800 studenti ha accolto con calore l'idea di non varcare la soglia della propria classe e voltato i tacchi tornandosene subito al calduccio della propria casa. Sul fatto che poi siano davvero tornati a casa non c'è da giurarci, in ogni caso, hanno preferito non sfidare il freddo e non rimanere a scuola. I più intrepidi, invece, sono arrivati ai rispettivi banchi, dove si sono seduti, ma senza togliersi giacche e berretti. Tuttavia, al cambio dell'ora delle 9.30, un'altra fetta di ragazzi, fra quelli più grandi che possono firmarsi da soli le giustificazioni, ha deciso di abbandonare le fredde stanze della scuola.

Come raccontano due studenti, «quando siamo arrivati a scuola abbiamo subito sentito il freddo e, toccando i termosifoni, ci siamo accorti che erano ghiacciati. C'è stato detto che c'era un problema con la caldaia e che sarebbero intervenuti i tecnici. Qualcuno è uscito subito, noi siamo andati in classe, però era gelido: ci siamo scritti anche con dei ragazzi di altre classi per capire cosa facessero, poi abbiamo deciso di uscire tutti. Era davvero troppo freddo». A spanne, almeno un terzo dei ragazzi sembra aver colto al volo l'occasione. Indubbiamente, il disagio è stato notevole, vista anche la fredda e umida mattina di ieri. Nel frattempo, però, i tecnici che sono stati subito chiamati e che si sono immediatamente messi al lavoro, sono riusciti a far ripartire l'impianto. Tuttavia, prima che tutta la scuola raggiungesse una temperatura decente è passato altro tempo. Come spiega la dirigente scolastica dell'Iis Viola Marchesini Isabella Sgarbi, «abbiamo una perdita nell'impianto per cui al mattino abbiamo trovato le aule fredde. La Provincia è prontamente intervenuta e alle 9.30 è ripartito il riscaldamento della zona A e alle 10.30 quello della zona B». Il problema è che gli operai inviati dalla Provincia sono sì riusciti a rimettere in funzione l'impianto superando il blocco, ma non a individuare la perdita che aveva provocato la fuoriuscita di acqua, motivo per cui anche oggi torneranno al Viola per le verifiche del caso.