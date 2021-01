FONTE - Caldaia rotta: gli alunni della primaria restano al freddo. Brutta sorpresa, ieri mattina, per i bambini della scuola primaria che per qualche ora sono rimasti al freddo per un guasto della vecchia caldaia a gasolio. E così le vacanze sono state prolungate forzatamente di un giorno e, vista la situazione, i genitori sono stati costretti ad andare a prendere i propri figli da scuola. Probabilmente l’improvviso freddo di questi giorni ha messo in difficoltà la piccola scuola di Fonte Alto frequentata da poco più di un’ottantina di bambini tutti tra i 6 e i 10 anni.

L’ALLARME

In tutto nella scuola primaria ci sono solo 4 classi, una prima, una terza, una quarta e una quinta che da settembre prossimo saranno trasferite nel nuovo polo scolastico di Onè. Però ieri mattina nel giro di un paio d’ore è scattato subito il tam tam di messaggi tra i genitori e di corsa sono andati a prendere i propri figli. Quando è suonata la campanella per tornare in classe, tutti in fila, gli alunni sono entrati ognuno nella propria aula. Ma nessuna della quattro classi era stata scaldata abbastanza per accogliere ieri mattina gli studenti. Troppo freddo in classe per restarci fino alle 16. «Mia figlia, come altri bambini, sono rimasti in classe con i giubbini e cappotti ancora addosso perché in classe era davvero molto freddo - racconta un genitore - è assurdo dopo 15 giorni di vacanze che dal Comune nessuno sia mai andato a controllare che ci fosse gasolio nella caldaia». Entrati in classe, i bambini hanno subito avvertito che la temperatura in aula era molto bassa e hanno preferito rimanere con addosso giubbino e sciarpa perché è stato l’unico sistema per scaldarsi.

I DISAGI

Alcuni genitori sono stati costretti anche a delegare nonni o zii per andare a prendere il proprio figlio a scuola. Insomma, con la caldaia bloccata è calato un vero e proprio gelo nella scuola primaria e i genitori infuriano.

«Alcune mamme hanno dovuto chiedere un permesso per andare a prendere i figli a scuola perché non tutti abbiamo la possibilità di stare a casa - spiega un gruppo di genitori - speriamo che domani, (oggi per chi legge, ndr), i nostri figli possano tornare tranquillamente in classe e al caldo». Ma a rassicurare i genitori che la scuola oggi resterà aperta e soprattutto al caldo è il vicesindaco Massimo Tondi. «Questa mattina, (ieri per chi legge), è stato fatto un sopralluogo nella scuola - spiega il vicesindaco - già prima della vacanze natalizie era stato fatto un controllo del livello del gasolio ed era stato appurato che all’interno della caldaia c’era e che sarebbe bastato, potrebbe essere andata in blocco a causa del freddo. E’ stato già ordinato dell’altro gasolio che arriverà entro metà di questo mese quindi non ci sarà alcun problema: la scuola resterà al caldo tutto l’inverno», garantisce Tondi.



Ultimo aggiornamento: 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA