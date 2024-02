Ragazzo precipita da un balcone e muore a Vasto: si indaga sulla caduta del 14enne

«Non ce l'ha fatta il 14enne precipitato dal balcone del terzo piano di un palazzo in via Ciccarone a Vasto, in provincia di Chieti, il 23 febbraio scorso. Il ragazzino, originario del Marocco e le cui condizioni sono apparse sin da subito disperate ai sanitari del 118, era stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Vasto.

Successivamente il 14enne è stato trasferito all’ospedale al "Santo Spirito" di Pescara dove ieri sera è morto a causa delle gravi lesioni causate dalla caduta che gli avevano procurato un grave trauma celebrale. Il ragazzo era ricoverato nel reparto di Neurochirurgia in prognosi riservata. Sulla dinamica della caduta sono in corso le indagini della Polizia di Vasto su disposizione della locale Procura.