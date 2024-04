PORDENONE - Succede anche questo in una scuola elementare di Pordenone. Succede che da tempo i bambini non trovano in bagno la carta igienica e neppure le salviette per asciugarsi le mani dopo essersele lavate. Stessa cosa che per i fazzolettini. Tutte cose che la scuola dovrebbe reperire e mettere a disposizione. L’istituto comprensivo è quello del Grigoletti, ma nello specifico la scuola interessata dal problema è la Grigoletti che si trova a Roraigrande. Sono stati gli stessi genitori a segnalare i disagi dopo che si erano rivolti in più occasione al personale dell’istituto per cercare di trovare una soluzione.



La protesta dei genitori

Si erano mossi anche i vari rappresentanti di casse e di istituto dei genitori che nei giorni scorsi avevano chiesto un incontro con il rappresentante scolastico che si occupa di reperire il materiale. Da quanto hanno segnalato gli stessi genitori l’incontro però, non sarebbe stato svolto perché la persona incaricata all’ultimo momento ha segnalato di avere un problema e non si è presentata. A quel punto la protesta dei genitori si è fatta ancora più pressate e ieri alcuni papà e mamme, hanno deciso di portare a scuola carta igienica e salviette in modo che i bambini possano avere a disposizione il materiale che non riuscivano a trovare.

Cos'è successo

Nessuno per la verità ha ancora capita cosa sia accaduto e come mai ci sia stata (per la verità c’è ancora, almeno ieri) questa difficoltà a far arrivare questi prodotti di prima necessità in una scuola elementare. Non è dato sapere, invece, se l’amministrazione comunale e nel dettaglio gli uffici preposti, fossero informati di questa carenza che - come detto - sta andando avanti da tempo tanto che ieri sono stati gli stessi genitori a portare a scuola i rotoli per i propri figli. Il problema era stato evidenziato anche dal direttore de “Il 13, Gigi di Meo, che l’altra sera aveva fatto un servizio alla Tv chiedendo espressamente al dirigente scolastico come mai si sia arrivati a questo punto. Resta il fatto che a questo punto, visto che la segnalazione è diventata pubblica e ora rischia di fare il giro della città, il Comune dovrà prima di tutto rifornire il plesso scolastico e poi capire cosa è accaduto.

La sfortuna per la scuola Grigoletti

Resta il fatto che la scuola Grigoletti non è certamente fortunata quest’anno scolastico. Nelle settimane scorse, infatti, le vespe avevano fatto il nido in una intercapedine del soffitto e uscivano dal lampadario, mettendo in pericolo i bambini. Era stato deciso di partire con la disinfestazione, ma le classi interessate erano state chiuse i bimbi delle elementari erano finiti in aula con quelli più grandi delle medie creando anche qualche problema di ambientamento. La situazione, però, si era protratta per troppo tempo e anche in quella occasione i genitori erano stati costretti a ricorrere alla dirigente che ha cercato di fare il possibile per accorciare i tempi, ma tra la disinfestazione e la necessità di evitare il contatto per la presenza del veleno, ha allungato il tempo a quasi due settimane. C’è ancora un problema che da tempo i genitori chiedono venga risolto. La scuola elementare aveva un piccolo orto dove i bambini con le maestre facevano le coltivazioni. Da quando sono partiti i lavori per la realizzazione delle nuova mensa i lavori nell’orto sono stati fermati, ma manca lo spazio per mettere a ridosso tutto il materiale che adesso è in un sottoscala. Era stata chiesta una casetta che però non è ancora arrivata.



La mensa

Il dato positivo è che per la fine del 2024 dovrebbe esser pronta la nuova mensa della scuola Grigoletti, realizzata con i soldi del Prnn. Un’opera in vetro e piena di luce che garantirà ai bambini di mangiare guardano all’esterno. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 480 mila euro.