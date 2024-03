PORDENONE - È caduta sui banchi, fortunatamente senza colpire alcun ragazzo che era seduto. Resta il fatto che la paura è stata tanta, anche perché avrebbe potuto causare seri problemi di salute sopratutto ai due ragazzini che erano seduti nel banco. Il fatto è accaduto alla scuola media Pasolini che si trova a Pordenone alcuni giorni fa. All’improvviso si è rotto uno dei cardini che sorreggevano la finestra che è andata a sbattere sul tavolo. Non si è rotto, invece, l‘altro cardine che sorreggeva la finestra che comprendeva un largo lastrone in vetro, e quindi, per fortuna, non è caduta del tutto.

LA SEGNALAZIONE

Da quanto è stato comunicato da uno dei rappresentanti dei genitori, il fatto che la finestra fosse difettosa e che in ogni caso non aveva una tenuta stabile, era già stato segnalato all’amministrazione comunale da tempo ed era anche stato richiesto - sempre secondo quanto fatto presente - di intervenire in tempi brevi proprio per evitare che potessero esserci problemi. L’intervento, però, non è stato fatto e così nei giorni scorsi la finestra ha ceduto.

INTERROGAZIONE

Una volta saputo quanto accaduto nella scuola Pasolini, il gruppo del Pd ha deciso di presentare una interrogazione urgente all’amministrazione comunale per sapere nel dettaglio come sono andate le cose. «Premesso - spiega il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Nicola Conficoni - che nei giorni scorsi, una finestra è pericolosamente caduta a terra in un’aula della scuola media Pasolini, sembra che il suo malfunzionamento fosse stato precedentemente segnalato all’amministrazione comunale. Se effettivamente la cosa corrispondesse al vero - spiega ancora il rappresentante Dem - c’è da chiedersi come mai non si è intervenuti tempestivamente per risolvere il segnalato malfunzionamento della finestra, anche perchè la caduta del serramento avrebbe potuto causare traumi, anche pericolosi, ai ragazzi che erano seduti al banco. Sapevano - si chiede Conficoni - l’amministrazione comunale e gli uffici competenti di questo problema alla finestra? E se sì, perché non è stato fatto il lavoro in tempi brevi mettendo a rischio i ragazzi?».

SCUOLA MAL MESSA

Ma il capogruppo si spinge oltre. «Rilevato che le pareti esterne della scuola risultano parzialmente annerite e non ci sono dubbi che hanno bisogno di una rinfrescata di pittura si chiede anche se c’è la volontà di fare questo intervento per rendere più decorosa la scuola. Ci costa, infine, che la finestra non sarebbe ancora stata sistemata. Vorremmo sapere i tempi dell’intervento per evitare che si possano creare altri problemi».