LONGARONE -Tutt a casa. E senza didattica a distanza. A far chiudere la scuola media Gonzaga, sede dell’Istituto omprensivo, non è stato il Covid ma una caldaia rotta. «Da quando? Da mercoledì, improvvisamente dice il sindaco Roberto Padrin. Ma fonti interne alla scuola che chiedono di non essere citate raccontano altro: "È dall’inizio dell’anno che la caldaia non va. E i problemi sono stati segnalati all’amministrazione comunale. La riprova? Che da tempo i ragazzi venivano a scuola addirittura con le coperte per ripararsi dal freddo".



IL DIRIGENTE

Più cauto il dirigente scolastico Piereugenio Lucchetta secondo cui il problema alla caldaia non è recentissimo, anche se non entra nel dettaglio di quale fosse il problema e parla anche di manutenzione. Ma che essa non facesse più il proprio dovere "sicuramente è da un paio di giorni. Poi la situazione del rigore climatico ha fatto il resto. Quel che è certo è che mercoledì la situazione è esplosa tanto che il sindaco si è visto costretto ad emettere un’ordinanza urgente con cui “ordina la chiusura nella giornata del 15 ottobre, ed e eventualmente qualora il problema non venisse risolto, nei due giorni successivi e comunque sino al completamento dell’intervento”.



PROVE DI RIACCENSIONE

Ieri l’amministrazione ha cercato prima di aggiustare la caldaia, poi di trovare una soluzione di più ampio respiro: "Oggi sarà fatto il tentativo di sistemarla, ma non so come andrà. Per sostituirla invece i tempi sono più lunghi. Le soluzioni? Con l’assessore Manola Sacchet stiamo valutando l’ipotesi di utilizzare gli spazi e aule vere e proprie messe a disposizione dalla parrocchia nella canonica e dallo stesso Istituto nella scuola primaria".

Ma la soluzione non è arrivata in tempo per dare appuntamento agli studenti delle 8 classi della Gonzaga a questa mattina. In serata infatti sul sito dell’Istituto un aggiornamento: “Si comunica che nella giornata di domani (ndr, oggi) la scuola Gonzaga rimarrà chiusa. Le lezioni riprenderanno sabato 17 ottobre 2020 come da orario, solo per il corso A e C. Il corso B riprenderà le lezioni regolarmente lunedì 19”.



LE REAZIONI

Intanto, come accade, il web si è scatenato. E sono i genitori in particolare a scendere in campo a difesa dei loro figli. Una mamma ha postato due foto: nella prima si vede un termometro appoggiato vicino ad uno zaino che poco meno di 10 gradi; nella seconda due fogli attaccati alla porta di un’aula della scuola su cui si legge: "In classe ci sono 10 gradi! Abbiamo moto freddo. 3C. Non entrate in classe perché fa molto freddo". Fra chi commenta il post comparso nel primo pomeriggio di mercoledì, c’è chi si mostra particolarmente arrabbiato. Ma anche chi osserva dice altro. E che cioè il freddo in aula potrebbe continuare anche con la caldaia sistemata: "Anche un’altra mamma mi diceva che gli insegnanti hanno detto ai genitori di vestire bene i figli perché loro devono tenere le finestre aperte anche in inverno quindi, anche accendendo i termosifoni, non farà caldo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA