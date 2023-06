Barcolana 2023, aperte le iscrizioni per la regata più grande al mondo

TRIESTE - Questa mattina, giovedì 29 giugno, alle 12.00 il tradizionale suono della campana che apre le iscrizioni alla 55esima edizione della Barcolana Crew. Tutto pronto per la regata più grande del mondo, presentata oggi al Circolo velica di Barcola e Grignano che si disputerà l'8 ottobre e preceduta, a partire dal 30 settembre, da un calendario di eventi a terra e in mare.

«Tutti noi siamo un equipaggio»

L'edizione di quest'anno ruoterà attorno al tema dell'inclusione, dell'empowerment e degli equipaggi. «È la regata più grande del mondo dunque è l'equipaggio più grande del mondo, tutti noi siamo un equipaggio» ha indicato il patron della manifestazione, Mitja Gialuz.

Fedriga: «Barcolana rappresenta intera comunità regionale»

«La Barcolana è un evento cresciuto in maniera esponenziale grazie alla capacità della società velica Barcola e Grignano di aggiungere ogni edizione qualcosa in più alla manifestazione e di averlo fatto con ambizione e senso di responsabilità. Oggi la Barcolana non è più solo una regata, ma un evento che rappresenta un'intera comunità e che nella propria crescita si confronta con sfide importanti, come quella della sostenibilità, che dobbiamo assolutamente vincere per garantire un futuro migliore alle prossime generazioni» questo il concetto espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in occasione della presentazione dell'evento. «I dati relativi all'afflusso turistico nella nostra regione sono decisamente positivi e dimostrano la maggiore competitività del territorio rispetto al passato ma dobbiamo continuare a investire sulla promozione - sottolinea - Oltre a essere un importante momento di sport, cultura e aggregazione Barcolana è anche una straordinaria vetrina per il Friuli Venezia Giulia, che attraverso questo evento si fa conoscere in tutto il mondo. Proprio per questo ritengo molto utile e importante che il nostro marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia" abbia un ruolo sempre più importante all'interno della grande festa del mare che è Barcolana».