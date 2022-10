Trieste, barca a vela speronata durante la Barcolana: in 6 in ospedale

TRIESTE - Durante la Barcolana una barca è stata speronata e un uomo è finito in ospedale. Sono in tutto otto le missioni di soccorso effettuate durante la regata. Speronato da un'altra barca a vela, l'uomo ha riportato un trauma alla parte alta del torace ed è riuscito a non finire in acqua. Entrambi gli equipaggi coinvolti erano italiani.

Gli operatori polivalenti di salvataggio in acqua (Opsa), coordinati dagli infermieri della Centrale operativa mobile Sores, allestita proprio per la regata, hanno raggiunto il punto dell'impatto nei dintorni della boa 3 e hanno soccorso l'uomo ferito. Le altre persone coinvolte non presentavano traumi gravi ma 5 di loro sono state comunque portate in ospedale per gli accertamenti del caso.