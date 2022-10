Trieste, è la giornata della Barcolana. Deep Blue di Wendy Schmidt vince la regata, è la prima donna

TRIESTE - È la Barcolana all'insegna della sostenibilità, la numero 54, che conta 1.614 iscritti e alla quale ha dato il via la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci.

Deep Blue di Wendy Schmidt vince Barcolana54 presented by Generali con un tempo di 57 minuti e 47 secondi. Seconda posizione per Arca Fondi SGR con un tempo di 58 minuti e 46 secondi. «La regata più eccitante della mia vita, in 15 anni di sailing questo è il mio momento più eccitante, assolutamente pazzesco e c'è così tanta energia a Trieste, il luogo giusto per andare a vela» è il commento di Wendy, prima donna a vincere la Barcolana. Schmidt è moglie di Eric Schimdt, ex Ceo di Google.

La giornata della Barcolana

L'antico veliero poco dopo le 7:30 ha lasciato l'ormeggio lungo le Rive per trasferirsi nella zona della partenza della regata, tradizionalmente la più partecipata del mondo. La partenza, come al solito, nelle acque davanti al Castello di Miramare e aree limitrofe dove si sono concentrate le tantissime barche.

Tre erano le favorite: Arca, Deep Blu, Way of Life favoriti, ma la Barcolana non è solo una regata da competizione, anzi, era e rimane la grande festa del mare dei triestini e degli appassionati del mare e della vela che qui giungono da vari Paesi del mondo. Un mondo di natanti variegati e di tutte le dimensioni, dai pochi metri della barchetta di famiglia alle imbarcazione da competizione, lisce e scintillanti con equipaggi agguerriti e vestiti tutti con divisa di bordo, dalle barche con vela latina a quelle ancor più tradizionali.

Tra le tante barche c'era anche quella della Coop, governata dalla skipper Francesca Clapcich, con un equipaggio di sole donne dipendenti del gruppo. Da Grado è giunta a Trieste per partecipare alla Barcolana Classica, anche la Goletta scuola Colombo.