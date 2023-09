Autostrade, le chiusure dei tratti in Friuli Venezia Giulia: date, uscite e direzioni

Chiusure autostradali in questi giorni in Friuli Venezia Giulia.

A23 Udine-Tarvisio , per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 della sera del 29 settembre, alle 6:00 di sabato 30 settembre, sarà chiusa la stazione di Udine nord, in entrata verso Tarvisio. Sulla, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 della sera del 29 settembre, alle 6:00 di sabato 30 settembre, sarà chiusa la stazione di Udine nord, in entrata verso Tarvisio.





Tra le ore 20,00 di sabato 30 settembre e le 08,00 di domenica primo ottobre verrà chiuso il tratto autostradale tra Redipuglia e Nodo di Villesse in direzione Venezia per avviare il primo dei progetti di Autostrade Alto Adriatico nell' ambito dei fondi concessi dal Pnrr (6,3 milioni euro) per implementare un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti e viadotti.



Il progetto riguarderà l'installazione, nella notte, di pese dinamiche (sensori) nell'asfalto e di telecamere sul vicino portale - in corrispondenza del chilometro 505 + 200 - per rilevare tutto il traffico in transito lungo la tratta e di misurare peso, numero di assi e altre caratteristiche tecniche dei mezzi pesanti. Queste informazioni - raccolte in un server collegato da remoto con il data base della Società autostradale - serviranno poi ad analizzare la sollecitazione indotta dagli stessi carichi dei mezzi pesanti in transito sui ponti gestiti da Autostrade Alto Adriatico (a loro volta dotati di strumentazioni adeguate, come accelerometri, estensimetri, fibre ottiche e inclinometri) e sulla stessa pavimentazione della rete autostradale, per meglio programmare interventi futuri di conservazione, ripristino o adeguamento. In questa prima fase, la sperimentazione riguarderà tre tratti autostradali.

Oltre a Redipuglia - Villesse, nelle prossime settimane tra Quarto d'Altino e San Donà in direzione Trieste (chilometro 420 + 430) e in A28 a Cordignano in direzione Portogruaro (chilometro 39 + 650). Saranno invece 16 i ponti che verranno «messi in rete» per misurare l'impatto dei transiti dei mezzi pesanti su di essi.

Altri progetti per i prossimi mesi di Autostrade Alto Adriatico riguarderanno il monitoraggio di eventuali spostamenti e abbassamenti dei ponti, rilevati attraverso acquisizione di dati con immagini satellitari (interferometria); l'analisi con verifiche di calcolo ingegneristico sulla tenuta dei manufatti più datati; la ricostruzione di modelli 3D, con sorvoli di droni; il riconoscimento automatico di eventuali difetti dei principali viadotti grazie all'intelligenza artificiale. L'obiettivo principale di queste iniziative è il miglioramento della sicurezza delle strutture.