Gemona del Friuli. Ape car si scontra con una motociletta e il conducente viene sbalzato fuori: è grave

GEMONA DEL FRIULI (TRIESTE) - Un uomo a bordo di un'Ape car è stato trasportato all'ospedale di Udine in gravi condizioni, a seguito di uno scontro con una motocicletta lungo la statale 13 Pontebbana, indicativamente altezza concessionaria/officina Job.

Nell'impatto, l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, compiendo un volo di 10 metri.

Sul posto sono state inviate due ambulanze (una Als). Il personale sanitario ha preso in carico il conducente dell'Ape Car, che ha riportato un severo trauma cranico.

Ferito anche il conducente della motocicletta ma in maniera non grave, condotto comunque all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per tutte le cure del caso.