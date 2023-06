Tragico schianto tra due camion e un'auto. Autocisterna si ribalta, il conducente muore a 54 anni

TAURIANO - Schianto fatale intorno alle 12.50 di oggi, venerdì 23 giugno, in prossimità della caserma di Tauriano a Spilimbergo sulla strada provinciale 73. L'incidente, le cui cause sono al vaglio delle autorità competenti, ha coinvolto un'auto, un camion e un'autocisterna per il trasporto di GPL che si è rovesciata in un fossato a bordo carreggiata. Nella carambola è deceduto il conducente dell'autocisterna, finito sotto il veicolo e rimasto incastrato.

Morto il conducente dell'autocisterna

La vittima è Gianfranco Feruglio, 54 anni, di Basiliano (Udine). I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarlo: l'operazione era particolarmente complessa perché il camion trasportava gas. A supporto dei pompieri di Pordenone, Maniago e Spilimbergo, sono arrite le squadre del nucleo regionale NBCR di Trieste e del Nucleo Regionale NBCR avanzato di Venezia per la messa in sicurezza della cisterna.

Feriti due anziani a bordo dell'auto

Sul posto è stato inviato l'equipaggio di due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso. Feriti anche i due occupanti dell'auto, una Fiat 500, e si tratta di due coniugi di Spilimbergo trasportati in ospedale a Pordenone con un elicottero e un'ambulanza. Mentre l'autista del camion è un 54enne della provincia di Verona. Pesanti ripercussioni sulla viabilità locale, chiusa al traffico per consentire i soccorsi.