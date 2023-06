Incidente tra tre mezzi sulla strada che collega Vittorio Veneto con il Fadalto Lunghissime code

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Incidente tra tre mezzi sulla Statale che da Vittorio Veneto porta al Fadalto. L'impatto tra le auto è accaduto nel pomeriggio di oggi, 23 giugno, poco prima delle 16, in mezzo alla carreggiata. Lunghissime le code nei pressi dell'uscita per Vittorio Veneto che si sono create rendendo difficoltosa la circolazione soprattutto per i mezzi pesanti.