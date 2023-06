Incidente: scontro auto-tir, miracolato il conducente dell'auto distrutta

PORDENONE - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, venerdì 23 giugno, per uno scontro fronto laterale tra un'auto e un camion, all'incrocio fra via Segaluzza con via Malignani a Pordenone. Il conducente della macchina, miracolato, è stato soccorso dal personale sanitario e ricoverato in ospedale a Pordenone per la cura di ferite lievi. Sul posto anche i carabinieri, impegnati a fare luce sulla dinamica.