BELLUNO - È ricoverato all'ospedale di Treviso il 15enne di Borgo Valbelluna che ieri,. venerdì 23 giugno, verso le 17 ha perso il controllo del suo motorino ed è uscito di strada rimanendo incastrato tra un palo della luce e il sostegno di una bacheca in legno dove vengono affissi gli annunci funebri sul ciglio della carreggiata. In testa aveva il casco, ma nell'impatto ha riportato ferite. L'incidente è avvenuto in via La Cal, la lunga strada interna che unisce la rotatoria a via Roma a Limana, nel punto in cui sorge un cantiere che ospiterà il nuovo ambulatori veterinario. Un automobilista che è giunto sul luogo della caduta pochi istanti dopo ha dato l'allarme: il ragazzino era a terra dolorante. Nei paraggi era presente una Volante della questura di Belluno per un altro servizio: la pattuglia è stata dirottata sul luogo ed ha effettuato i rilievi. Anche dai due agenti è partita la richiesta di soccorso al 118.



IN VOLO

La centrale ha fatto intervenire Falco che in pochi minuti ha raggiunto la strada sbarcando l'equipe sanitaria. In un primo momento le condizioni del ferito hanno convinto il personale al trasporto fino al nosocomio della Marca, poi una volta accolto il codice di gravità si è abbassato di un livello, ma il piccolo motociclista è stato ricoverato comunque al Ca' Foncello.



IL MISTERO

Restano ancora sconosciute le cause che hanno provocato la rovinosa uscita di strada del ragazzino. Sul loro verbale gli agenti hanno trascritto "fuoriuscita autonoma", quindi escludendo il coinvolgimento di altri mezzi o di altre persone nell'incidente. Non ci sono dunque responsabili al di fuori del giovane pilota che potrebbe essersi distratto perdendo l'equilibrio e non riuscendo più a tenere in strada il mezzo. Dubbi anche sulla velocità che in quel momento stava tenendo, ma dagli effetti della caduta è ipotizzabile che non fosse bassa. Possibile anche un guasto meccanico o il passaggio di un animale che abbia costretto il ragazzo ad una manovra estrema per evitare l'impatto. Via La Cal attraversa la parte interna del paese ed è piuttosto trafficata, i soccorsi sono scattati pochi secondi dopo l'incidente e questo ha contribuito al limitare la gravità delle conseguenze.