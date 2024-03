Via del Mare. I sindaci ribelli: ordine del giorno per riaprire il dialogo tra Comuni ricorrenti e Regione

SILEA (TREVISO) – Via del Mare, nuovo incontro dei sindaci questa mattina nella sala consiliare di Silea. Ad essere invitate tutte le segreterie provinciali e regionali di partito. L’unica a non dare risposta, e a non presentarsi, è stata la Lega. «Ci stiamo muovendo dal punto di vista legale, - ha esordito il sindaco del Comune di Silea Rossella Cendron - ma ribadiamo la nostra volontà a trovare un dialogo. Ad ora non abbiamo risposta dalla Regione alle nostre richieste di confronto e mi stupisce leggere sulla stampa che i cinque Comuni che hanno presentato ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale per l’aggiudicazione dell’opera (Fossalta di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Roncade e Silea) vengano definiti “polemici” e le motivazioni “strumentali e politiche”. Noi agiamo nell’interesse dei nostri cittadini, ai quali la politica deve dare delle risposte, e il nostro ricorso ha ottenuto già un risultato».

I PRESENTI

All’incontro sono intervenuti Flavio Tosi, Fabio Chies e Cristina Andretta (Forza Italia), Andrea Zanoni, Giovanni Zorzi e Francesca Zottis (PD), Nicolò Rocco, Marco dal Paos e Alessandro Finotto (Azione), Francesco Secchieri (Partito Socialista Italiano), Miriam Poloni (Sinistra Italiana), Arturo Lorenzoni (Gruppo Misto) e Enrico Bruttomesso (portavoce regionale di Europa Verde). Ha fatto invece pervenire una lettera Martina Cancian (Italia Viva), in cui ha sottolineato che “la mancata condivisione del progetto con i territori attraversati porta ad una contrapposizione ideologica che esclude un vero dialogo e la possibilità di migliorare il progetto”, mentre una mail di diniego è pervenuta da Lucas Pavanetto (consigliere regionale di Fratelli Italia), che ha lamentato la “modalità strumentale e non opportuna” di affrontare la questione.

LA PROPOSTA

L’appuntamento si è aperto con la proposta di Flavio Tosi, segretario regionale di Forza Italia, di redigere un documento bipartisan da portare all’ordine del giorno in Consiglio Regionale per invitare la Giunta al dialogo con i rappresentanti dei territori e con l’invito a sostenerla ai consiglieri regionali di tutti i partiti. «Concordo – ha spiegato Tosi – che la questione non sia politica ma di rispetto dei territori».